Gaston (11) is Kinderkrak in Kortrijk

De elfjarige Gaston Le Roy is een van drie winnaars van de STEM-olympiade die goud won. In totaal namen maar liefst 26.000 kinderen daaraan deel. Daarnaast is hij ook voortrekker van de First Lego League waaraan hij deelnam met zijn school. Eind april behaalden ze nog de hoogte score met de robotproef.

“Ik vind het leuk om gekozen te zijn als Kinderkrak. Dat is voor mij de kers op de taart na mijn gouden plaats op de STEM-olympiade”, vertelt Gaston, die ingeschreven werd door zijn leraar Johan. “Het was een verrassing voor Gaston en voor ons als ouders. We wisten helemaal van niks, maar vinden het natuurlijk superleuk”, vertelt mama Katrien Vankeirsbilck.

In het dagelijkse leven is Gaston vooral bezig met ontdekken. “Ik haal inspiratie uit het internet en begin dan zelf zaken aan elkaar te solderen, ik maak lego thuis en op school en geniet ook van de uitstapjes met het gezin. Maar ook gamen vind ik superleuk.” Gaston nam dit jaar ook deel aan de First Lego League met twee klasgenoten en zijn leraar Johan. Ze mochten toen de ‘basisschool robotprijs’ mee naar huis nemen. “Dat is de prijs voor de beste programmeur van de robot. Helemaal zijn ding”, klinkt het bij mama Katrien.

Wie de avonturen van Gaston en zijn gezin wil volgen kan dat op www.eskonpeupejer.com. (TV)

