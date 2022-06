Gaetan (16) is Kinderkrak in Gistel

Gistel is een echte wielerstad, gelet op legendes als Syvlère Maes en Johan Museeuw. Geen wonder dus dat de sport hier anders wordt bekeken. En talent ís er. Neem nu Gaetan Warnier (16), student industriële wetenschappen aan het VTI in Oostende.

De coureur van het team Crabbe-Chevigny zit nog maar een paar jaar in het zadel, maar maakt gestaag progressie. “Ik speelde voetbal bij KEG Gistel. Toen corona uitbrak, besloot ik mij aan wielrennen te wagen. Ik voetbalde graag, maar droomde van kleins af aan van de koersfiets.”

Zo begon Gaetan bij de nieuwelingen. “Het begin was lastig: ik kon niet alle koersen uitrijden. Maar in m’n tweede jaar ging het al een pak beter dankzij een goeie voorbereiding. Ik stond acht keer op het podium en won ook een koers in Poeke, bij Aalter. Ik blijf progressie maken en zit nu in m’n eerste jaar junioren. Ik werd al twee keer derde, in Beernem en Geluveld, waar een pittig klimmetje naar de finish op het programma stond. Mijn ambities? Volgend jaar wil ik goed presteren in grotere koersen, zoals de E3 of de Ronde van Vlaanderen. Doorgroeien in het wielrennen hangt van veel factoren af. Kern van de zaak: je moet realistisch blijven.”

(TVA)