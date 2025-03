Ga eens op… uitvinderskamp in Heule: “Spelenderwijs iets bijleren!”

Tijdens de krokusvakantie vond in Spes Nostra in Heule een uitvinderskamp plaats, georganiseerd door Heyo. Kinderen tussen zes en twaalf jaar experimenteerden er een hele week lang op los. Op de slotdag lanceerden ze zelfs zelfgemaakte raketten! Hoofdmoni Jinke Haesebrouck benadrukt dat het kamp een mix is van theorie en praktijk, maar altijd met een speelse aanpak. De kinderen waren enthousiast en vonden het kamp alleszins “heel, heel leuk”.

In Spes Nostra in Heule konden kinderen uit het lager onderwijs zich deze krokusvakantie van hun meest ingenieuze kant laten zien. Heyo organiseerde er namelijk een uitvinderskamp. Een hele week lang gingen kinderen tussen zes en twaalf spelenderwijs aan het experimenten.

Zelfgemaakte raket

We spraken op de afsluitende vrijdag met enkele jongeren die op het punt stonden om hun nagelnieuwe raket de lucht in te schieten onder een stralende lentezon. Ze leggen ons uit hoe hun raket werkt. “Onze raket is eigenlijk een PET-fles waar we stokjes aan getapet hebben zodat die stevig kan staan”, zeggen twee enthousiaste jongens ons. “We gieten er dan straks azijn, een theezakje en wat poeder in en dan zou die moeten opstijgen.”

Het moment gold als de apotheose van een leuke kampweek. Wat hebben de kinderen verder gedaan deze week? “We hebben spelletjes gespeeld, experimenten uitgevoerd, een vulkaan doen uitbarsten, een 3D-bril gemaakt…”, begint het groepje hun opsomming. Wanneer we hen vragen of het leuk was, twijfelen ze niet lang: “Het was heel, heel leuk!”

Er waren in totaal zo’n 95 kinderen ingeschreven. © Kurt De Schuytener Kurt De Schuytener

We spreken ook nog even met een van de twee hoofdmoni’s, Jinke Haesebrouck (20) uit Aalbeke. “Op mijn zeventiende deed ik een hoofdmonicursus en zo ben ik er ingerold bij Heyo. Ik was samen met mijn collega Stien hoofdmoni deze week. We waren in totaal met 95 kinderen en zo’n 8 monitoren. De kinderen hebben van alles geleerd: welke uitvinders bestaan er? Wat is er allemaal al uitgevonden? Hoe gaan zo’n uitvindingen in hun werk? Een mix van theorie en praktijk dus, maar het was wel telkens de bedoeling dat we de theorie speels meegaven. We blijven in de vakantievibe, hé!”