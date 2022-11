G-Voetbal Kortrijk neemt het op tegen Club Brugge: “Voornaamste doelstelling is plezier beleven”

Zondag 13 november werd om 10 uur in Sportcampus Lange Munte de aftrap gegeven door Miss België finaliste Elise Casier en Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert. G-Voetbal Kortrijk Teens nam het op tegen de Club Brugge KV G-ploeg.

“De prestatie doet er eigenlijk niet toe, de voornaamste doelstelling is om plezier te beleven. We zijn onze sponsor Ghistelinck dankbaar, want het is dankzij hen dat we kunnen verder doen. Veel van onze steun moet namelijk uit de privé komen. Onze spelers zijn enorm gemotiveerd en kijken uit naar de volgende matchen”, zegt Dave Vanhoutte, bestuurder en trainer bij G-Voetbal Kortrijk.

8 oktober speelden ze al tegen Oostende en wonnen toen met 3-6. Zondag 27 november nemen ze het op tegen Club Roeselare.

“Op mijn stage werk ik ook al met kinderen met beperkingen en heb ook als finaliste voor Miss België een dagje meegedraaid bij Gandae, een verblijf voor mensen met een beperking. Ik vind het leuk om met deze doelgroep te werken en hoop in de toekomst nog veel voor hen te kunnen doen”, zegt Elise.

Ook Egbert Lachaert zet zijn schouders onder G-sport. “Ik vind het belangrijk dat zoiets bestaat, iedereen moet de kans krijgen om te sporten. Ik ken kinderen in mijn omgeving met een beperking die willen voetballen, maar zonder initiatief krijgen ze geen kans, want een gewone voetbalploeg zou hen niet laten spelen. Op dat vlak is het fantastisch dat dit bestaat, zeker als je weet dat het gedragen wordt door vrijwilligers. De aftrap geven met de mogelijks toekomstige Miss België 2023 is uiteraard een mooie bonus.”

Initiatiefnemer Dave Vanhoutte is ook betrokken in G-Sport Vlaanderen en hoopt met gekende figuren meer belangstelling te creëren rond G-sport en het hoger op de agenda te plaatsen op Vlaams niveau.

(MD)