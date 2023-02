Fuiftante Wanda helpt je een fuif te organiseren

De Panne pakt uit met een uniek dienstverleningsconcept: de Fuiftante. Met de hulp van Fuiftante Wanda zullen fuiforganisatoren het een stuk makkelijker hebben om hun toekomstige feestjes op een professionele manier te organiseren. Bij de Fuiftante kunnen ze vanaf maart terecht met al hun vragen, voor informatie rond wetgeving, enz.

In werkelijkheid kloppen toekomstige fuiforganisatoren aan bij Wanda De Wolf (49) van het evenementenloket van team toerisme, cultuur en lokale economie. Het loket staat in voor het overkoepelende dienstverleningsconcept van de Fuiftante.

“Dat wil niet zeggen dat ik zelf fysiek aanwezig ben op elke fuif”, zegt Wanda. “Maar iedere organisatie die een fuif plant, help ik graag vooraf met heel wat praktische en administratieve zaken. Zo helpen we met het vastleggen van een zaal, stellen we een fuifdraaiboek ter beschikking, kijken we voor fuifsubsidies en de ‘fuifkoffer’ die voorhanden is! Er komt immers heel wat bij kijken als je een fuif organiseert.”

Fuifreglement

“Concreet gaat het als volgt: Als je een fuif plant, maak je best een afspraak via het evenementenloket. Per definitie is een fuif een publiek toegankelijk event in een gemeentelijke zaal, op privé of openbaar domein waarbij elektronisch versterkte muziek gespeeld wordt met dansen als hoofddoel, en waar je iets kunt drinken.”

“Het fuifreglement houdt in dat je 18+ moet zijn om een fuifcontract af te sluiten en dat je uiterlijk 10 weken voor de fuif je aanvraag moet indienen. In het reglement vind je ook de evenementenfiche, het fuifdraaiboek en fuifcharter. Het fuifdraaiboek zit boordevol tips & tricks, checklists, wetgeving en interessante weetjes.”

Fuifkoffers

“Om de fuif veilig te laten verlopen vragen we elke organisator om het fuifcharter te ondertekenen. In ruil voor dat engagement krijgen ze gratis een fuifkoffer ter beschikking. Daarin zitten een massa slimme hulpmiddelen zoals 6 walkietalkies, personentellers, fluohesjes, een EHBO-koffer, een megafoon, valsgeld-detectoren, een geluidsmeter, zaklampen, geldkoffertjes, oordopjes, leeftijdsbandjes en een set fuifbanners.”

Tot slot kan de fuiforganisator ook aanspraak maken op premies: tot 500 euro als ze professionele security inzetten, 50 euro als ze gebruik maken van leeftijdsaanduiding, 50 euro als ze actief aan drugspreventie doen, 50 euro als ze zich engageren om geluidsoverlast en gehoorschade te beperken, 50 euro bij het actief informeren van buurtbewoners en melden in de UiT-databank en 50 euro als ze zich engageren voor betere toegankelijkheid van de fuif. De gemeente heeft de fuifsubsidie opgetrokken naar 750 euro per jaar, een bedrag dat je maximaal 2 keer per jaar kunt krijgen. Hiervoor voorziet het lokaal bestuur een totaalbudget van 10.000 euro.

Kluwen

Burgemeester van De Panne, Bram Degrieck: “Een fuif op poten zetten is voor organisatoren vaak een kluwen van regels, afspraken en heel wat praktische beslommeringen. De overheid, in de breedste zin van het woord, maakt het de organisatoren niet altijd even makkelijk. Dat heeft de voorbije jaren gezorgd voor minder en minder fuiven. Ik vind het belangrijk dat onze jongeren kunnen fuiven. Een fuif is een sociaal gebeuren: je leert er een nieuw lief kennen, je ziet elkaar in het echt in plaats van via Snapchat en het zorgt voor een niet te onderschatten samenhorigheidsgevoel.”

“Organisatoren leren met elkaar samenwerken, samen iets uit te grond stampen en zetten zich vrijwillig in om de kas van de vereniging te spijzen. Als lokaal bestuur zetten we hierop in. Met de Fuiftante begeleiden we organisatoren om hen meer kansen te geven én ervoor te zorgen dat hun fuif vlekkeloos en veilig verloopt.”

Alle informatie www.depanne.be/fuiftante, 058 42 89 32, evenementen@depanne.be.