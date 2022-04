Frisse maar superleuke 33 uren van de jeugd

De Oostrozebeekse jeugd heeft niettegenstaande het bar koude winterweer de traditie in ere gehouden. Zo werd naar oude gewoonte de paasvakantie ingezet met de ’33 uren van de jeugd’.

De hoofdingrediënten van dit tweedaags jeugdfeest was het bezoek van alle bestaande jeugdverenigingen aan elkaars hoofkwartier en op zaterdagavond de cityparade waarbij twee trucks met oplegger het luidruchtige en feestvierend jeugdig volkje door het centrum van de gemeente voerde. Het ging er bijzonder leuk, heftig en sfeervol aan toe. Wij doken even het jeugdhuis binnen om er even de sfeer op te snuiven. Bieke Coucke vanuit de jeugddienst de logistieke kracht achter de 33 uren had het over een enorm succes.

Samenhorigheid en verbroedering

“De late winterprik heeft er absoluut niet voor gezorgd dat de opkomst minder was. De eerst stopplaats was het jeugdhuis en dat liep in een mum van tijd boordevol feestvierders die de frisse pintjes rijkelijk door de kelen spoelden. Het was ook bijzonder leuk om zien hoe de vier gemeentelijke jeugdbewegingen bijzonder goed met elkaar kunnen opschieten, wat de samenwerking bij diverse activiteiten sterk vergemakkelijkt. De 33 uren van de jeugd werd echt het feest van de samenhorigheid en de verbroedering. Vooral de cityparade met doortocht door het centrum van de gemeente kreeg heel veel bekijks”.