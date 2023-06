Frieke wint Junior Journalist-wedstrijd

De prijzen van de Junior Journalist-wedstrijd van het Davidsfonds werden uitgereikt. Frieke Selschotter (12) uit het zesde leerjaar van vrije basisschool De Peereboom maakte dit jaar van alle leerlingen uit het zesde leerjaar uit Ledegem en Rollegem-Kapelle het beste verhaal.

Frieke schreef over Sofie, een heldin die er alles aan doet om het afval in de wereld te verminderen. De winnares kreeg als prijs twee boeken. Frieke staat binnen haar klas bekend als iemand die erg creatief is met taal. Zo is ze momenteel ook volop bezig met het tekenen en schrijven van een stripverhaal. “Frieke is iemand die heel erg creatief is.

Ze maakte onlangs bijvoorbeeld een mooi kunstwerk naar aanleiding van Moederdag. Maar ik merkte dat alle leerlingen hun uiterste best hebben gedaan om een mooi opstel te maken”, aldus leerkrachte Ann Vandoorne. Vooraan hebben we winnaars Lore Vanhaverbeke, Frieke Selschotter en Thibo Saelens. Achteraan Luc Vandevelde, Hannelore Delva, Sofie Tibergijn en Ann Vandoorne. (BF/foto JS)