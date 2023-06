Frieke (12) is Kinderkrak in Ledegem

Frieke Selschotter zit in het zesde leerjaar van VBS De Peereboom in Ledegem. Ze heeft twee broers en een zus, die allen ouder zijn dan haar. “Ik ben de jongste thuis”, lacht Frieke, die op haar jonge leeftijd toch al een vlotte pen heeft. Frieke mag zichzelf Junior Journalist noemen, want ze kon met haar eigen verhaal de jury van het Davidsfonds bekoren. “In januari schreef ik een verhaal rond een thema dat door het Davidsfonds gekozen werd en dat was ‘Lokale Helden’”, legt ze uit. Frieke schreef over Sofie, een heldin die er alles aan doet om het afval in de wereld te verminderen. “Ik kwam op dat idee omdat we daar in de klas ook vaak rond werkten.” Zelf is Frieke nu ook bezig aan haar eigen stripverhaal en dat helemaal op haar eentje. “Het is een mysterieus verhaal, want het gaat over aliens. Ik ben er nu al een maandje aan bezig, maar ik heb er nog steeds veel werk aan, want ik doe het allemaal zelf. Ik teken alles zelf en het verhaal is ook mijn eigen idee.” Frieke is een bezige bij, want ze danst bij Dansstudio Flex in Ledegem, zit ook op trommel- en pianoles en in het weekend gaat ze naar de Ledegemse Chiro. “Ik heb veel hobby’s, maar wat ik het liefste doe, dat is tekenen en knutselen.” Volgend schooljaar gaat Frieke naar het eerste middelbaar. “Dat is best spannend, maar gelukkig weet ik wel al wat ik wil doen. Ik ga naar het MSKA in Roeselare om een kunstopleiding te volgen.” (MC)