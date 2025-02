Fran Pecceu (22) is de nieuwe Torhoutse jeugdanimator: “De jeugddienst is mijn ding”

Al enkele maanden is Fran Pecceu (22) de nieuwe Torhoutse jeugdanimator. Samen met jeugdconsulent Brecht Colpaert (27) vormt ze het leidende duo van de stedelijke jeugddienst. Ze ontfermt zich onder meer over de speelpleinwerking De Warande, de Buitenspeeldag en de Dag van de Jeugdbeweging.

Fran is uit de Bruggestraat afkomstig, waar haar ouders Roger Pecceu (63) en Isabelle Snauwaert (62) wonen. Zelf woont ze momenteel met haar vriend Maxim Stockx (28) in een appartementje in Sint-Andries Brugge. Ze heeft een oudere zus Emmy (37) en een oudere broer Arne (35).

Fran heeft aan Vives de lerarenopleiding gevolgd en is in 2023 afgestudeerd als leerkracht basisonderwijs. Ze besloot via een schakeljaar nog een master Sociaal Werk te studeren en is daar nu mee bezig. In het kader daarvan liep ze stage in de Torhoutse jeugddienst en dat beviel haar in die mate dat ze in oktober vorig jaar de openstaande job van jeugdanimator aannam. Ze werkt dus fulltime in combinatie met studeren, wat niet te onderschatten valt. En toch vindt ze nog tijd voor hobby’s. Ze volgt samen met Maxim klassieke koppeldansen bij de lokale dansschool Gevada en ze leert, puur uit interesse, Vlaamse gebarentaal.

Niet in het onderwijs

Fran heeft al van jongs af interesse voor het jeugdwerk. Ze is in de zomervakantie animator op het speelplein De Warande geweest en stond drie jaar in de leiding van Chiromeisjes Don Bosco. De keuze voor een job in het onderwijs was er het gevolg van. “Behalve tijdens mijn stages heb ik echter nog niet in de klas gestaan. Misschien komt dat er later nog wel van. Maar nu heb ik daar niet direct zin in. De jeugddienst is helemaal mijn ding. Ik voel me hier thuis. Ik weet wel dat je zo’n werk niet tot je 50ste kunt doen, maar ik hoop sowieso nog lang in de jeugddienst actief te zullen blijven. De samenwerking met Brecht loopt alvast gesmeerd. Ook met de collega’s van de diensten Evenementen en Toerisme kan ik het goed vinden. We lopen elkaar in het Vrijetijdshuis heel geregeld tegen het lijf.”

Fran kijkt uit naar de speelpleinwerking in de paas- en zomervakantie. “Ik ben blij dat ik daar als jeugdanimator verantwoordelijk voor ben. De sfeer op het speelplein is top. Je kunt er voor veel kinderen het verschil maken.” (JS)