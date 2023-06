Fran (12) is Kinderkrak in Kortemark

Fran Uyttenhove (12) woont met papa Dries en mama Karen Claeys in de Handzamestraat en heeft nog 3 oudere zussen: Silke, Febe en Bo. Fran zit in het zesde leerjaar in De Tweesprong in Handzame en wil volgend jaar economie en moderne vreemde talen gaan studeren. Als muzikante heeft Fran grootste plannen. “Ik volg momenteel twee keer per week notenleer bij juf Ilse in de Kortemarkse muziekschool. Al vier jaar lang volg ik ook één keer per week gitaarles bij juf Joke. Mijn zus speelt ook nog piano, maar ik ben enkel bezig met mijn gitaar. Naast mijn muziek ben ik ook nog lid van de Chiro in Handzame en speel ik volleybal bij Sarrako.”

“Ik ben eigenlijk begonnen met gitaarspelen omdat mijn papa ook gitaar speelt. Ik zou later heel graag een groepje oprichten om livemuziek te spelen. Ik kijk enorm op naar Camille Dhont. Even beroemd als zij zal ik wel nooit worden, maar ik ben vastberaden om ooit beter te worden dan mijn papa. Daarvoor zal dus nog heel wat oefening in de muziekschool nodig zijn. Mogen optreden voor een klein of groot publiek lijkt me best leuk om te doen.” Eind april speelde Fran helemaal alleen voor een volle kerk op haar gitaar tijdens haar vormselviering. (Jeffrey Dael)

