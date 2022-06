Fran (12), Febe (7) en Fien (11) zijn Kinderkrak in Zonnebeke

De zusjes Van Hollebeke uit Beselare zorgden begin maart voor een huzarenstukje op het BK veldlopen in Brussel.

De loopsters van FLAC Ieper stonden zowaar alle drie (!) op het podium. Fran (miniemen meisjes) en Febe (benjamins meisjes) werden Belgisch kampioen. Fien (pupillen meisjes) veroverde brons. Een ongeziene prestatie die voor heel wat media-aandacht zorgde. “In het eerste leerjaar nam ik met mijn school deel aan de veldloop in het Kasteelpark van Zonnebeke en trok ik aan het langste eind met een ruime voorsprong”, vertelt Fran.

“Mijn zussen Fien en Febe hadden ook talent en zo zijn we in het atletiekwereldje gerold. In West-Vlaanderen winnen we vaak met overschot en daarom doen we mee aan wedstrijden over heel België.” “Ik kan het nog altijd niet geloven dat ik Belgisch kampioen ben”, gaat Fran verder.

Fien, de tweede oudste, had het wel meteen door hoe speciaal dit is. “Ik kwam als derde over de streep en er stonden 93 meisjes aan de start. Ik ben echt trots op mezelf.” Na het interview in deze krant kregen de zussen heel wat felicitaties. “De mensen waren onder de indruk van de titel snelste zusjes van het land en wensten me proficiat”, aldus Fien. (IVDA)

