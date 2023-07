Fotoproject viert kwarteeuw skatepark in Oostende

Skatepark De Veiling bestaat ondertussen bijna 25 jaar en is een vaste stek voor heel wat lokale jongeren. Stad Oostende zet deze jongeren in de spotlight met een fotoproject.

Oostende heeft een lange geschiedenis als skatestad. Skatepark De Veiling bestaat ondertussen bijna 25 jaar en ontstond uit een samenwerking tussen enkele jongeren en een straathoekwerker. Ook met de Skatebowl in de Velodroom was Oostende een van de pioniers in België. Ondertussen groeide het skaten uit van een jongerencultuur naar een echte sport, die haar debuut maakte op de Olympische Zomerspelen in 2020. In 2016 startte Push Skate Academy, een volwaardige sportclub met uitvalsbasis in skatepark De Veiling.

Hele jaar open

Het Skatepark is een van de weinige indoor skateparken in Vlaanderen waar men het hele jaar door terecht kan. Tijdens de zomervakantie zet skatepark De Veiling bijna dagelijks de deuren open voor skaters, steppers, bmx’ers,… “Skaten blijft een dagelijkse uitlaatklep voor veel jongeren, en skatepark De Veiling is hun vaste plek om hun passie te beoefenen. We willen deze jongeren graag in de schijnwerpers zetten door deze foto’s een plaats te geven in het Skatepark, als een eerbetoon aan hun passie en talent!”, aldus schepen van Vrije Tijd Bart Plasschaert.

Vaste stopplaats voor jongeren

Voor de straathoekwerkers van Stad Oostende is het leggen van contacten met de jongeren uit de buurt erg belangrijk. Het skatepark is voor hen een vaste stopplaats om jongeren te ontmoeten. “Het straathoekwerk is expert in contacten leggen met soms minder toegankelijke doelgroepen. Dat vraagt heel wat creativiteit maar loont ook echt; eens gekend zijn zij het vaste aanspreekpunt voor allerhande vragen. Straathoekwerker Fries zocht een leuke en laagdrempelige manier om de jongeren van het skatepark beter te leren kennen, en kwam als amateurfotograaf foto’s maken. Zo kwam niet alleen het fotoproject tot stand maar leerden jongeren hem ook kennen als vertrouwenspersoon”, aldus schepen van Welzijn Natacha Waldmann.

De Stad drukte acht foto’s op groot formaat af en gaf ze een mooie plaats in het Skatepark. Hiermee worden de lokale skaters in de spotlight gezet. (MF)