Foodbag en winterkaffee voor het goede doel bij De Kleine Torenvalk

Ook dit jaar gaat jeugdbeweging De Kleine Torenvalk uit Tielt aan de slag om het goede doel Rikolto te ondersteunen. Wie graag eet en drinkt, is alvast aan het goede adres voor hun actie. Met een winterkaffee en foodbags hopen ze een mooie opbrengst aan Rikolto, het vroegere Vredeseilanden, te kunnen schenken.

“We zijn al zeker langer dan tien jaar in de weer voor dit goede doel”, vertelt Josuah Verschaeve van De Kleine Torenvalk. “Dit jaar is de slogan van Rikolto ‘Wie geeft er [een zak] om goed eten?’ en zo kwamen we ook meteen aan onze actie. Rikolto vindt het immers vreemd dat niet iedereen in de wereld toegang heeft tot gezonde, duurzame en betaalbare voeding en dat we lege brooddozen dulden, of het feit dat boeren geen degelijk inkomen kunnen halen uit hun werk. Ze willen goed eten dan ook vanzelfsprekend maken voor iedereen, overal.”

Foodbags

Rikolto lanceert van 13 tot 20 januari dan ook voor de tweede keer De Week voor Goed Eten. “Ze doen zelf iets met een ecologische winkelzak om aan te tonen dat wie hiermee rondloopt ‘geeft om goed eten’. Ze willen zo dat je je statement erover extra in de verf zet. Samen met Marte Vantomme hoorde ik over de actie en toen kreeg ik meteen het idee voor een foodbag”, legt Josuah uit.

“Een foodbag bevat alle ingrediënten en een duidelijke receptenkaart voor een maaltijd, zodat de mensen het gerecht zo makkelijk mogelijk kunnen bereiden. Zelf heb ik een achtergrond in de hotelschool, dus ik koos het recept uit. Ik heb er toch even over moeten nadenken.”

Winterkaffee

Naast de foodbags zet De Kleine Torenvalk ook de deuren van het Winterkaffee open. Ze doen dat op zaterdag 14 januari van 17 tot 22 uur en zondag 15 januari van 13 tot 18 uur. “Iedereen is welkom, jong en oud. We proberen een gezellige omgeving te creëren voor iedereen, zeker ook voor studenten die in de blok zitten. Mensen kunnen zich buiten lekker verwarmen aan een gezellig vuur en binnen genieten van een lekker drankje en eventueel een klein hapje.

Op zondag is er ook koffie en cake, zo kunnen de studenten voor een schappelijke prijs een gezellige pauze hebben. Alle opbrengst zal naar Rikolto gaan. De foodbags kunnen tijdens ons Winterkaffee opgehaald worden.”

(LDW/WME)

Meer info: rikol.to/dekleinetorenvalk