Florian (12) en Warre (10) zijn Kinderkrak van Torhout: “Zwerfvuil vind je helaas overal”

De broers Florian (12) en Warre Six (10) wonen met papa Hermen Six (38) en mama Annelies Platteeuw (37) in de Antoon Van Dycklaan.

Beiden volgen les aan De Oefenschool in Torhout: Florian (links op de foto) in het zesde leerjaar en Warre in het vijfde. Ze houden van voetballen en zijn lid van KSA ‘s Gravenwinkel, maar bovenal zetten ze zich in voor het project Mooimakers. Gemiddeld om de twee weken gaan ze met hun gocart met aanhangwagentje op pad om zwerfvuil op te ruimen. Dat doen ze in het weekend of op woensdagnamiddag. Zowat elke Torhoutenaar heeft hen al eens ijverig aan het werk gezien.

“Ook drie van onze vrienden gaan geregeld mee”, zeggen ze. “Dat zijn Robbe (15) en Kobe (10) Vanhaelemeesch en Noah Vanhee (13).” “Zwerfvuil vind je helaas overal. Het meest lege blikjes Jupiler en Golden Power. Maar ook scheermesjes, mondmaskers, hondenpoepzakjes en zelfs autolampen. Die hondenpoep deponeren we snel in een vuilnisbak, want zoiets stinkt te veel om naar huis mee te nemen. Soms krijgen we een drankje of snoep van mensen die ons bezig zien. Of wat zakgeld. Leuk, maar daar doen we het niet voor.”

“We hebben in totaal zeker al 50 volle afvalzakken vuilnis uit straten, pleinen en bermen verzameld. Ook bij regen en wind gaan we op pad. We zijn het meest te vinden langs de ventweg van de E403-afrit en in de buurt van het station.” (JS)

