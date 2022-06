Flor (9) is Kinderkrak van Ardooie

Flor Werbrouck is een moedige leerling in VBS De Boomgaard. Flor is blind en ondanks deze beperking neemt hij zo veel mogelijk deel aan alle activiteiten.

“Sinds mijn peuterjaren loop ik school met rond mij kinderen zonder beperking. Eerst was dit in de Watervalstraat, maar toen de school daar sloot ben ik naar de Boomgaard getrokken. Ik zat toen in het derde kleuter.” Als leerling van het derde leerjaar vindt hij bijzonder goed zijn weg op school. “Het is verbazend hoe zelfstandig hij is. In klas wordt Flor goed omringd door zijn klasgenoten en door de juf”, zegt mededirecteur Brecht Delaere.

Maar ook buiten de schoolmuren neemt Flor zoveel mogelijk deel aan het normale leven. “Ik volg pianoles al is dit met mijn visuele handicap niet zo evident. Het lukt me met de deskundige medewerking van de lesgevers.” Flor, die met zijn ouders in de Vernagelingstraat woont, heeft nog hobby’s. “Ik zit ook regelmatig achter het drumstel. En met mijn lotgenoten uit Spermalie beleven we mooie activiteiten.” Wat hij later wil worden? “Mijn studies afwerken en dan een kantoorjob? Ik droom ook van een zelfrijdende auto.” Flor wil tot slot nog iedereen danken die hem steunt in zijn wil om zelfstandig te leven. (JM)

Lees hier alle verhalen van de Kinderkraks