Finn (15) is Kinderkrak in Waregem

Finn (15) woont in de Millenniumstraat in Sint-Eloois-Vijve en volgt voeding en verzorging in het atheneum. Ze houdt van dansen, zwemmen, fitnessen, wandelen, fietsen en koken. Ze gaat dagelijks de strijd aan met de kilo’s.

“Zes jaar geleden heeft mijn mama mij ingeschreven in het zeepreventorium in De Haan. Ze noemde het de zwembadschool omdat ze wist dat zwemmen echt mijn ding is”, lacht Finn. “Met volle moed en grote inspanningen verloor ik in elf maanden maar liefst twintig kilogram. Bij thuiskomst kwam ik echter terug tussen veel verleidingen en na twee jaar begon het gewicht opnieuw toe te nemen.” Finn bleef echter niet bij de pakken zitten en besloot vorig jaar opnieuw naar zee te trekken omdat ze wist dat dit de enige kans was om opnieuw slank te worden: “Bijna alles was anders. De groepen kregen een andere naam, maar de bekende gezichten zorgden ervoor dat ik me meteen weer thuis voelde. Ik ging er deze keer met dubbele kennis tegenaan en verloor opnieuw 26 kilo. Ik heb de sportmicrobe opnieuw te pakken en ga minstens vijf keer per week naar de fitness. Ik haal dagelijks tot 15.000 stappen. Ik besef nu meer dan ooit dat de balans tussen wat je eet en hoeveel je beweegt zo belangrijk is. Ik wil blijven zoals ik nu ben.” (PPW)

