Fien (11) is Kinderkrak in Beernem

Net als die andere Kinderkrak Louise, zetelt Fien Viane in de kindergemeenteraad van de gemeente Beernem.

Voor de stemronde op school mochten de leerlingen posters maken die hun wensen voor de kindergemeenteraad weergeven. “Ik wilde helemaal inzetten op een speeltuin met camera’s”, vertelt Fien, die ook om die reden een echte Kinderkrak is.

Aan de speeltuigen in het Bargepark is regelmatig vandalisme en daar wil ze wat aan doen. “Bovendien ligt er ook regelmatig glas in het parkje en worden de speeltuigen kapotgemaakt, waardoor kinderen er niet meer veilig op kunnen spelen. Ik heb op de kindergemeenteraad voorgesteld om camera’s aan het pleintje te plaatsen, zodat vandalen afgeschrikt worden en de politie kan ingrijpen als zoiets nog een keer gebeurt. De burgemeester luisterde gelukkig aandachtig naar onze ideeën en hij was blij met onze voorstellen.”

Bij de vorige zitting van de kindergemeenteraad gingen alle ‘raadsleden’ langs bij de speelpleintjes. Daarbij merkten ze op wat er goed was, wat er niet goed was en welke zaken anders moeten. “Want ik wil dat alle speelpleintjes veiliger worden voor alle kinderen.” (AVH)