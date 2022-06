Fien (10) is Kinderkrak in Ledegem

Vorig jaar overleed de overgrootmoeder van de 10-jarige Fien Ameye uit Sint-Eloois-Winkel. Fien kwam die avond net terug van een kamp. “Mijn familie is heel belangrijk voor mij. Iedereen van hen heeft een plaatsje in mijn hart. Ik wou dan ook heel graag nog iets doen op de begrafenis van mijn overgrootmoeder.”

Fien zette het onmiddellijk op een repeteren. “Ik speel sinds een drietal jaar saxofoon. Ik ben ermee begonnen door mijn zus die ook muziek speelt. Ik vind saxofoonmuziek heel leuk om naar te luisteren.”

Ondanks haar verdriet na het overlijden van Meme Maria repeteerde Fien een hele avond lang een wals. “Op de ochtend van de begrafenis brak het rietje waarop ik moest blazen af. Met een nieuw rietje was het zeker niet gemakkelijk om te spelen, maar het lukte wel. Ik ben blij dat ik meme toch nog een beetje trots kon maken.”

Sportief

Fien gaat nu iedere week naar de plaatselijke muziekschool, maar een beroep binnen de muziekwereld heeft ze niet voor ogen. “Ik zou graag dierenarts worden.”

De talentvolle Winkelse is ook nog erg sportief. Zo doet ze aan tumbling in Izegem. “Tijdens de coronacrisis mochten we Meme Maria niet bezoeken in het woon-zorgcentrum. Gelukkig was er een groot raam waardoor ze me kon zien. Toen heb ik enkele turnoefeningen aan haar getoond.”