Fernando (16) is kinderkrak in Menen

In een stad aan de Leie mag een zwemtalent niet ontbreken. Fernando Dehaudt is zo’n zwemkampioen, die de voorbije maanden enkele mooie resultaten liet optekenen. In zijn leeftijdscategorie werd hij Vlaams kampioen op de 400 m vrije slag. Eind april werd hij in de open categorieën drie keer Belgisch kampioen: op de 400, 800 en 1.500 m vrije slag.

Maar het mooiste resultaat boekte Fernando half mei op de Spaanse kampioenschappen openwaterzwemmen in het meer van Banyoles in Girona. In zijn leeftijdscategorie won hij na een millimetersprint de 7,5 km.

“Een resultaat dat ik erg hoog inschat, want het is een internationale wedstrijd van een hoog niveau. Veel ervaring heb ik niet in open water, maar ik weet genoeg hoe ik me tactisch moet positioneren tijdens een wedstrijd. Nu kijk ik uit naar de Europese jeugdkampioenschappen open water op 3 juni in het Portugese Setúbal.”

Topsport

Fernando zit in het 5de jaar Elektromechanica in het VTI Sint-Lucas. Hij is lid van het Gold Swimming Team Zwevegem-Menen, het topsportproject zwemmen in de Leiestreek.

“In ‘t Badhuis train ik acht keer per week. Ook train ik nog twee keer droog: dat gaat dan om loop- en conditietrainingen of kinésessies. Ik ben erg tevreden over mijn seizoen. In vergelijking met vorig jaar heb ik veel vorderingen gemaakt. Ik wil nu verder evolueren.” (CB)

