Ferm houdt inspiratiedag in Pittem

Tachtig kinderbegeleiders van Ferm uit Damme, Vleteren, Alveringem, Lo-Reninge, Oostkamp, Wingene, Zedelgem en Pittem verzamelden donderdag in de Broeders Maristenzaal in Pittem voor een inspiratiedag.

De kinderbegeleiders namen er deel aan verschillende workshops, waaronder interactief voorlezen en dansen. Ook een panelgesprek met pedagogisch coach Arne Van Schoors rond diversiteit in de opvang stond op het programma. “Door in te zetten op vorming en uitwisseling van ideeën, versterken we ons engagement om een warme en kwaliteitsvolle buitenschoolse opvang te garanderen”, aldus Ferm. Niet onbelangrijk voor de sector is dat de Vlaamse overheid eind februari besliste om extra middelen in te zetten bij het opstarten van het BOA-decreet. Ferm benadrukt dat men alvast graag meewerkt aan de uitrol van het decreet in de hierboven vermelde gemeenten, waar op heden jaarlijks 4.843 kinderen worden opgevangen in de buitenschoolse opvanglocaties. (SV)