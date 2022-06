Femke (8) is Kinderkrak in Oudenburg

Femke Allemeersch uit de Berkenlaan in Westkerke zit in het tweede leerjaar van de vrije basisschool De Tandem.

In feite was ze in september 2021 naar het derde leerjaar gegaan, maar door problemen met haar tafels en met rekenen vonden de juffen en ook haar ouders het beter om het tweede jaar over te doen. “Dat was niet leuk, want al mijn vrienden vertrokken naar de school in Roksem. We zaten al van in de peuterklas bij elkaar.”

Dat Femke problemen had met rekenen, is ook te zoeken bij corona. Mama Marijke is verpleegkundige en stond toen op de covid-afdeling van het AZ Damiaan, waardoor ze veel moest werken. “Femke was toen veel bij de grootouders, omdat er enkele weken geen school was. Ze heeft daardoor achterstand opgelopen”, zegt mama Marijke.

“Maar nu gaat alles beter. Ik heb nieuwe vriendjes in mijn klas, het rekenen en ook lezen gaat beter. Ik heb logopedie en kine gevolgd en door mijn juffen Stefanie en Tamara heb ik meer zelfvertrouwen. Ik help nu zelf andere kindjes in mijn klas”, is Femke trots. “Ik ben blij dat we met de rest van de school in september mogen verhuizen naar het nieuwe gebouw in Roksem. Dan zal ik al mijn vrienden weer elke dag zien. Met de meisjes van mijn vorig jaar chat ik wel veel in onze eigen groepje BFF.”

“Ook heeft paardrijden me veel geholpen door de moeilijke periode. Mijn grote droom is om een eigen paard te hebben. Ik hoop dat dit ooit kan”, lacht Femke naar mama Marijke.