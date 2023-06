Femke (8) is Kinderkrak in Koekelare

Femke Dhooghe woont met haar ouders Dirk en Evy Dhooghe-Saey en broertje Lucas, in de Kleine Asstraat op het gehucht De Mokker. De jonge meid werd door haar ouders ingeschreven om deel te nemen aan Kinderkrak 2023 en daar is ze heel blij om. En Femke weet verdomd goed wat ze wil realiseren met haar titel van Kinderkrak. Het moet niet gemakkelijk zijn om nieuwe vriendjes en vriendinnetjes te maken als je vanuit een andere provincie en streek, naar een nieuwe school moet. Maar Femke weet en beseft dat ook. Haar ouders komen oorspronkelijk uit het Waasland, verhuisden naar Middelkerke en wonen nu al zo’n drie jaar op De Mokker. Maar toch is de aanpassingsperiode nog niet helemaal voorbij, nu ze pas van school is veranderd. Femke gaat nu naar De Regenboog en zit in een klas met elf kindjes, bij Juf Kim. “Ik denk dat mijn klasgenootjes fier op mij gaan zijn dat ik als Kinderkrak een beetje ambassadeur ben van De Mokker.” Femke wil ijveren om een en ander op De Mokker gerealiseerd te zien. “Ja, ik wil ijveren voor een speelpleintje op De Mokker, waar we als kinderen veilig kunnen spelen en ravotten”, vertelt ze overtuigend. “En ik zou ook graag een kinderstoet op de been brengen als het kermis is op De Mokker. En tot slot wil ik ook ijveren om ergens een ruimte te creëren waar wij als kinderen, kunnen knutselen en onze creativiteit kunnen botvieren. (EV)

Lees hier alle verhalen van de Kinderkraks 2023