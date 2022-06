Femke (11) is Kinderkrak in Middelkerke

Femke De Cuyper uit Leffinge is pas 11, maar ze mag zich al Belgisch zwemkampioen noemen en bovendien is ze recordhoudster op alle nummers in de crawl en dat zijn de 100, 200, 400 en 800 meter.

Redenen genoeg om nu ook nog de titel van Kinderkrak in de wacht te slepen voor dit jong, ambitieus en sportief meisje. “En of ik blij ben met deze titel”, zegt Femke die school loopt in het Sint-Jozefsinstituut in Leffinge. “Ik ben gestart met zwemmen in januari 2017 bij de Vrije zwemmers Oostende en in mei van dat jaar heb ik mijn eerste wedstrijd gezwommen. Een nonkel van mijn mama is daar voorzitter en mijn mama Melissa Vanpraet heeft ook nog gezwommen, het zit een beetje in de familie dus. Ik zwem eigenlijk alles, zowel school- als vlinderslag en crawl, maar dat laatste doe ik het liefst en hierin behaal ik ook de mooiste resultaten. Ik doe er ook heel veel voor, tijdens de vakantie zwem ik iedere dag en anders probeer ik toch vier tot vijf maal per week het water in te duiken. Komende zomer trek ik met het Belgische Frosteam naar Finland en volgend jaar in het middelbaar kies ik voor eduswim. Voor mijn mooiste moment tot nu toe ga ik terug naar 17 april dit jaar. Tijdens de zwemwedstrijd in Almere slaagde ik er in om het record op de 100 meter crawl, dat al 43 jaar oud was, te breken. Ik zwom de 100 meter crawl in 1.10.48. Ik kijk ook enorm op naar Michael Phelps.” (PBM)

