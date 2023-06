Féline (9) is Kinderkrak in Waregem

De Desselgemse Féline Velghe etaleerde de afgelopen maanden haar talent in trampolinespringen. Ze plaatste zich voor de finale van Championnat de France. De 9-jarige Féline, aangesloten bij Lenig en Vlug Beveren-Leie, begon haar sportieve carrière met ballet. “Al vlug was duidelijk dat dit niet meteen mijn ding was”, vertelt de lenige jongedame die in het derde leerjaar van de Desselgemse Stedelijke Basisschool zit. “Door toedoen van mijn mama ben ik bij trampoline terechtgekomen. Aanvankelijk leek ook dit niet mijn favoriete sport te gaan worden, maar ik volmaakte het jaar. Daarna is het plezier groter en groter geworden. Bij mijn club krijg ik training van onder andere Bieke, Filiep, Sara en Miet en dit vier keer per week. We trainen nog door tot juli en dan volgt een vijfdaagse stage waar we nieuwe sprongen aanleren. Ik behaalde al negen medailles”, zegt Féline trots. “Dit gebeurde in Frankrijk. In België is er voor onze leeftijdsgroep nog geen competitie, volgend jaar wel. Daarom nam ik deel aan vier wedstrijden van Championnat de France waar ik me plaatste voor de finale bij de elitegroep met vier jongens en drie meisjes in Parijs. Een heel leuke ervaring. Wat ik later wil worden? Trainer bij de trampolineclub.” (ELD)

