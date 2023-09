Feestelijke opening van gloednieuwe kinderopvanglocaties Pimpajoentje en Hupsakee in De Panne

Kindjes die tot voor kort werden opgevangen in ’t Koningskindje in De Panne, krijgen voortaan opvang in Pimpajoentje en Hupsakee in een splinternieuw pand in de Ollevierlaan 8, dat heel wat faciliteiten biedt.

De kindjes verhuisden samen met de onthaalouders van ‘t Koningskindje naar groepsopvang Pimpajoentje. Het nieuwe pand is volledig ingericht volgens de hedendaagse en toekomstige normen. “Alles is nieuw en speciaal ontworpen met het oog op kinderopvang”, zegt Michèle Vandermeeren, schepen van Kinderopvang. “Met ruimere leef- en buitenruimtes krijgen baby’s, peuters en onthaalouders nog meer mogelijkheden om op ontdekkingsreis te gaan. Naast de groepsopvang biedt het pand ook een gezinsopvang genaamd ‘Hupsakee’, waar een onthaalouder zeven kinderen kan opvangen. Kinderopvang is onmisbaar voor jonge gezinnen. Daarom is excelleren in kinderopvang, met de nadruk op kwaliteit en veiligheid, een van de prioriteiten in deze legislatuur en ik mag zeggen dat we hierin geslaagd zijn met het ‘Pimpajoentje’ en ‘Hupsakee’ in het centrum van De Panne. Wij kijken ook al uit naar de realisatie van onze nieuwe buitenschoolse opvang in de Garzebekeveldstraat in Adinkerke die volgend jaar wordt geopend.“

Burgemeester Bram Degrieck: “In onze beleidsdoelstellingen hebben we voorzien dat De Panne wil excelleren in kinderopvang. Voor jonge gezinnen is een kwalitatieve en gespreide kinderopvang bijzonder belangrijk. De vroegere locatie, het Koningskindje, voldeed niet meer aan de verwachtingen van een hedendaagse en comfortabele opvang voor onze kids. Ik ben het bestuur van ‘vzw Panne – Instituut’ bijzonder dankbaar voor de kans die we van hen krijgen om deze gloednieuwe en ruime infrastructuur in onze werking te kunnen integreren. Eerder deze legislatuur openden we ook al de opvang ‘het Dunebosje’ en binnenkort starten de werken aan de gloednieuwe kinderopvang te Adinkerke. We voegen aldus de daad bij het woord!”

Wie interesse heeft in een job als onthaalhouder kan solliciteren via www.depanne.be/vacatures. Info: kinderopvang@depanne.be;