Feest voor 100ste kindje en 25-jarig bestaan bij onthaalmoeder An

2023 wordt een feestjaar voor onthaalmoeder An Follebout. Met Renée Schepens zorgt de onthaalmoeder nu voor haar honderdste kindje, later dit jaar bestaat de kinderopvang langs de Sint-Eloois-Winkelstraat in Ledegem 25 jaar.

Nadat ze elf jaar bij een drukker werkte, startte An Follebout op 1 september 1998 als onthaalmoeder. “Ik koos bewust voor een kleinschalige, gezellige kinderopvang. Zo mag ik maar maximum acht kinderen opvangen. Maar die kleinschaligheid spreekt heel wat mensen aan.”

Zo ook Corneel Schepens en Elise Deleye. Zij vertrouwden hun eerste twee kinderen aan An toe en ook hun derde kindje, Renée, wordt nu overdag aan An toevertrouwd. “Het honderdste kindje in mijn kinderopvang hebben we niet specifiek gevierd, maar later dit jaar zou ik graag toch iets voor de ouders organiseren. Op 1 september is het namelijk 25 jaar dat ik dit fantastisch beroep doe. Na al die jaren doe ik het nog altijd met hart en ziel met veel liefde voor de kinderen”, aldus An Follebout.