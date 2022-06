Fee (12) is Kinderkrak in Zuienkerke

In Leefschool Akkerwinde waren ze het er unaniem over eens dat Fee Bode (12) een nominatie als Kinderkrak verdiende.

Want ondanks haar dyslexie, won ze in het afgelopen schooljaar toch maar mooi de jeugdpoëziewedstrijd van de regionale serviceclub Marnixring. “We zijn ons ervan bewust dat Fee niet diegene zal zijn met heroïsche verhalen en grote heldendaden die bij iedereen tot de verbeelding spreken. Maar het winnen van die gedichtenwedstrijd, ondanks haar ernstige dyslexie, haar keihard werken elke dag om hier mee om te gaan… Fee is echt te bewonderen”, zegt directeur Régine Goeminne.

Met haar nominatie wil de school Fee tot voorbeeld maken. “Dit eens in de kijker zetten, kan misschien op zich al een hart onder de riem zijn voor alle kinderen die dag in dag uit leren omgaan met hun leerstoornis. Fee is het levende bewijs dat geloven in talent belangrijk is, en dat dromen kan en mag!” Het meisje heeft het misschien meegekregen van haar opa: die schreef vroeger toneel, vertelt trotse mama Nel. Ook al vindt Fee dan niet altíjd de juiste woorden, juf Josephine Mesuere bevestigt dat ze talent heeft. “Dat ze met woorden kan toveren, was ons ook al opgevallen tijdens de poëzieweek op school. Fee zit ondertussen ook in ons schrijversgroepje, hopelijk motiveert dit haar om er later iets mee te doen”, klinkt het.