Febe Vanoverschelde is voorzitter van jeugdhuis De Prik in Hooglede

Voor het eerst in het 40-jarig bestaan wordt jeugdhuis De Prik door een vrouwelijke voorzitter geleid. Febe Vanoverschelde (22) nam die rol op zich bij de start van het werkjaar in september en het belooft alvast een druk jaar te worden met het WK voetbal, de 66 uren en later nog een groot feest voor de 40ste verjaardag van het jeugdhuis.

Vorig jaar was Joran Hoste nog de voorzitter maar die besloot om zijn rol als penningmeester weer op te nemen. “Op het kernweekend stelde ik me vervolgens kandidaat en was het eigenlijk snel beklonken. Iedereen wist dat ik wel geïnteresseerd was om die functie op te nemen”, opent Febe, die momenteel een master criminologie volgt in Gent nadat ze eerder afstudeerde als bachelor sociaal werk. Febe is zeker geen onbekende in het verenigingsleven.

“Vijf jaar lang was ik leidster bij de Chiro en ik zat ook al een aantal jaar in het bestuur van het jeugdhuis. Ik ben iemand die snel het voortouw neemt en graag meehelp om dingen te organiseren. Al moet ik wel toegeven dat de rol als voorzitter iets meer werk met zich meebrengt dan verwacht. Zo is er altijd de verantwoordelijkheid maar ik ga er met veel plezier en volle energie tegenaan. Onze kern is overigens voor een groot stuk vervrouwelijkt. Vorig jaar was ik het enige meisje en nu zijn we toch met drie vrouwen op zeven kernleden. Ook Lynn Decoster en Lize-Marie Seurinck versterkten onze kern.”

WK-dorp

Inmiddels bloeit het jeugdhuis als nooit tevoren. Recent waren er tijdens JOC on stage optredens in het jeugdhuis en momenteel is er een WK-dorp. “Ik vind het belangrijk om eens out of the box te denken. Vaak ben je geneigd om dezelfde evenementen als de voorgaande jaren te organiseren. Inspraak van de leden is op dat vlak heel belangrijk. De charme van ons jeugdhuis is dat er altijd nieuwe mensen bijkomen en er veel aan verjonging wordt gedaan. Sowieso beschikken we hier over een groep vrienden en is er veel respect voor wat iedereen doet. Als het toch eens moest nodig zijn om lastige knopen door te hakken, dan zal ik mijn verantwoordelijkheid opnemen.”

40ste verjaardag

Het grote evenement van dit werkingsjaar volgt op 6 mei 2023, dan viert het jeugdhuis de 40ste verjaardag. “We willen er een soort festival van maken op het Quirinusplein, een beetje zoals het Prikkelfestival van vroeger. Ons festival valt samen met de meikermis, dus we hopen om ons steentje bij te dragen aan een leuk feestweekend”, besluit Febe.