Febe en Fleur (16) zijn Kinderkrak in Damme

Met Febe en Fleur Dombrecht uit Moerkerke stellen we je graag voor aan een dubbele Kinderkrak. Deze enthousiaste tweeling toont zich bijzonder sportief én doortastend, ook in moeilijke omstandigheden.

“Ik begon op zesjarige leeftijd als veldspeelster samen met de jongens te voetballen bij het toenmalige KFC Moerkerke”, zegt Febe. “Leden van de andere teams kwamen me vaak zeggen dat ze mij verrassend goed vonden.” Na enkele jaren als veldspeler werd duidelijk dat Febe misschien nog wel meer talent had als keeper. Op haar elfde maakte ze de overstap naar KSK Maldegem, als doelvrouw. En nog enkele jaren later werd ze gespot door Club Brugge, waar ze bij het vrouwenteam kon beginnen.

Red Flames

“Ik werd ook al meermaals geselecteerd voor de Red Flames, het nationale vrouwenvoetbalteam”, zegt Febe, die aan de topsportschool in Leuven studeert en binnenkort als keeper start bij het eerste vrouwenteam van KSV Bredene. Febe heeft een erg nauwe band met haar tweelingzus Fleur, die paardrijdt en kampt met de spierziekte MS. “We steunen elkaar door dik en dun”, zegt Febe. Fleur studeert sportwetenschappen aan het KTA in Brugge. “Ik probeer zo weinig mogelijk aan mijn ziekte te denken. Soms heb ik eens een evenwichtsstoornis, maar ik zet door en wil blijven paardrijden.”