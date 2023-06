Febe (15) is Kinderkrak in Nieuwpoort

Febe Maenhout uit Nieuwpoort schreef een roman toen ze nog maar veertien jaar was. Die kreeg de titel How I Love to Hate You en is in in het Engels geschreven.Het gaat over een prinses die na de dood van haar oom op wraak uit is.Febe is de dochter van Katrien Scholliers en Steve Maenhout en volgt Latijn aan het College in Veurne. Een boek uitgeven op je veertiende is al geen sinecure, maar in het Engels dan nog! “In de afgelopen twee jaar is mijn passie voor lezen toegenomen, al is het lezen over onze eigen wereld nog net niet genoeg voor mij. Het gevoel van macht dat je krijgt wanneer je zelf kan beslissen welke bochten een verhaal neemt ontbrak nog, dus besloot ik de pen zelf vast te nemen”, geeft Febe als uitleg. “Ik ondervond heel vlug dat het vinden van woorden veel vlotter gaat en de woorden ook mooier klinken in het Engels.”

Ze rijdt ook nog te paard en gaat naar de kunstacademie. “Wanneer ik niet met mijn neus in een boek zit, vind je me voornamelijk op stal”, lacht Febe.

Haar toekomstplannen en dromen: “Ik hoop op regelmaat nieuwe boeken uit te kunnen brengen en mijn naam bekend te maken, maar daarnaast doe ik toch mijn best om mijn dromen in de paardensport uit te laten komen, en het typische ‘huisje, tuintje, diertje’ in combinatie met een beroep dat ik graag doe waar te maken”, besluit Febe. (PG)