Facelift voor gemeentelijke speelpleinen in Komen

Speelplezier voor kinderen, het is één van de speerpunten van het Komense gemeentebestuur. Ze voegt dan ook daad bij het woord en onderwerpen alle gemeentelijke speelpleinen aan een complete renovatie. “Plezier, ontspanning en geschiedenis gaan hier hand in hand”, klinkt het bij een tevreden burgemeester.

Dat de openbare speelpleinen nood hadden aan een opknapbeurt staat zowat gelijk aan het intrappen van een open deur. Aftandse klimrekken, tot op de naad versleten schommels en een voetbalzone die haar beste tijd heeft gehad? Het is slechts een greep uit de gebreken die de bewoners van de verschillende Komense wijken bijna wekelijks wisten aan te kaarten. Tot nu want arbeiders van de grensgemeente zijn druk in de weer om de ontspanningshoekjes volledig naar norm te brengen. Het speelpleintje van Ten Brielen is dan ook het eerste in een lange rij, die werd klaargestoomd voor een actieve toekomst.

Strenge normen

“Het is een werk dat vooral administratief erg belastend is geweest”, horen we van Amélie Cospain. Als lid van de dienst welzijn van de gemeente, stond ze in voor de planning en uitvoering van de renovatiewerken. “Alle gemeentelijke speelpleinen stamden nog uit een tijdperk waar zowat alles mocht en kon. Een eenvoudige plank met wat nagels in was vaak meer dan voldoende om iets als een speeltuig te klasseren. Tijden evolueren, godzijdank en vandaag de dag moet alles aan zeer strenge normen voldoen. Alles moest dan ook grondig worden voorbereid en vooral worden berekend want dergelijke projecten gaan hand in hand met aanzienlijke investeringen.”

Materiaal recupereren

Om die investeringen te drukken, werd vooral gezocht binnen de eigen rangen. “Eenmaal de plannen waren goedgekeurd, gingen we aankloppen bij onze gemeentelijke schrijnwerkerij”, vult Amélie aan. “We beschikken over erg getalenteerde vakmensen, wat meteen de kostprijs van een externe firma kan drukken. Daarnaast konden we ook heel wat materiaal recupereren zonder aan de veiligheidsnormen te raken. Het stelde ons in staat alles grondig aan te pakken zonder de schatkist te plunderen.”

Link met geschiedenis

Het pleintje van Ten Brielen is het eerste in een lange reeks, dat werd afgewerkt. Ook burgemeester Alice Leeuwerck is tevreden met het resultaat. “De speeltuigen komen niet alleen met een overdosis aan speelplezier, er werd meteen ook werk gemaakt van een link met de geschiedenis”, glundert ze. “Ieder onderdeel is voorzien van een flink stukje Komen, waarmee duidelijk wordt gemaakt dat de grensgemeente zich doorheen de tijd steeds opnieuw heeft weten uit te vinden. Een schommel met een link naar het lintenmuseum of een speeltrein die meteen aan het brouwerijmuseum doet denken? Ze zijn allen van de partij.”