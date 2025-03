Extra toelage om verlies van subsidies te compenseren: “Goed dat men nu bijstuurt”

De Vlaamse regering besliste eind februari om een compensatie te voorzien voor gemeenten die subsidies voor kinderopvang verliezen. Voor de organisatie van kinderopvang werd een nieuwe verdeelsleutel aangekondigd. Daardoor zou de gemeente Beernem op jaarbasis tot 400.000 euro verliezen. Dat is nu niet het geval, er komen zelfs extra middelen bij.

De gemeente Beernem blijft tot 2031 net geen 800.000 euro subsidie krijgen van de Vlaamse regering. In het nieuwe systeem krijgt de gemeente slechts 320.000 euro, fors minder dan de eerdere steun. Dankzij een extra subsidie van 466.000 euro wordt dat bedrag grotendeels aangevuld tot 800.000 euro. Bovendien krijgt Beernem nog een toegankelijkheidssubsidie van net geen 25.000 euro. In totaal krijgt de lokale kinderopvang dus 811.000 euro. Zowel dit jaar als volgend jaar krijgt het gemeentebestuur nog een boost van respectievelijk 188.000 euro en 93.000 euro.

Vlaams Parlementslid Gijs Degrande (N-VA) reageert tevreden op de beslissing van de regering. “De bezorgdheid over mogelijke verliezen en de kritiek op de Vlaamse regering blijken ongegrond. Vlaanderen voorziet niet alleen voldoende middelen, maar ook een ruime overgangsperiode. Het kader is duidelijk en het is nu aan het gemeentebestuur om hier werk van te maken, zowel op korte als lange termijn. Beernem heeft de middelen, de tijd en de ruimte om een kwalitatief opvangbeleid te garanderen. We rekenen erop dat het gemeentebestuur deze kans niet laat liggen.”

opluchting

Burgemeester Jos Sypré is eveneens opgelucht met de verlengde steun. “We uitten eerder al bezorgdheid over het nieuwe decreet voor buitenschoolse kinderopvang. Wij beschikken over veel opvanginitiatieven aan scholen, maar door de nieuwe berekening zouden we veel steun verliezen. Het is goed dat de Vlaamse regering bijstuurt.”

Sypré wil bevoegd minister Caroline Gennez (Vooruit) dan ook bedanken, al ging hij ook in overleg met Vlaams parlementslid Loes Vandromme (CD&V) en Vlaams minister Hilde Crevits, die kinderopvang in de vorige bestuursperiode in haar portefeuille had. “De steun is gekoppeld aan kwaliteitsnormen en het is nu aan ons om binnen het meerjarenplan te bekijken hoe we de komende jaren kinderopvang organiseren.”