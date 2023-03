Eventhal Uzien verandert in creatieve fabriek

Onder de naam De Plezante Fabriek vindt op zaterdag 11 maart een speelnamiddag voor kinderen en hun ouders plaats in Uzien. Van 14 tot 19 uur zijn er doorlopend allerlei speelactiviteiten te beleven: koekjes versieren met Koekefien, dansen in een silent disco met dj Foxy, spelen met Duplo of Lego en huizen bouwen uit karton. Fairplay komt met veel leuk en duurzaam speelgoed: stapelstenen, loopfietsjes, bamboe-bouwpakket, circusmateriaal en een echte racebaan met go-carts. Fotografe Marthe Minnaert neemt portretten en maakt er magneetjes van. Daarnaast kunnen de kinderen ook een heleboel leuke workshops volgen. Dat doen ze samen met hun mama, papa, opa, oma… Er zijn workshops creatief met verf door het reizend speeltheater Kip van Troje, shiatsu-massage van Massage Santo, poppentheater Naar het hok, stoute brok! door Martijn (Martin Desmet), kleine bouwtechnieken Little Brick Room met Legomaster David Vanhee, zingen Singasong door Anneloor Meersman (foto) van Agrimonia en wobbelturnen door Abigail.

Praktisch

De deelname in de kosten bedraagt 2 euro per persoon. Daarvoor kun je deelnemen aan alle doorlopende speelactiviteiten. Per workshop betaal je nog eens 5 euro per duo of gezin. (DRD)