Eva Parmentier is nieuwe diensthoofd van Ieperse jeugddienst: “Binnenkort vieren we 50 jaar JOC Ieper”

Na het vertrek van Niels Vandenberghe heeft de Ieperse jeugddienst met Eva Parmentier (22) uit Wevelgem een nieuw diensthoofd. Binnenkort vieren ze bij de jeugddienst 50 jaar JOC.

Eva Parmentier komt net van de schoolbanken. “Ik studeerde af aan de UGent. Daar behaalde ik mijn master politieke wetenschappen, afstudeerrichting nationale politiek”, vertelt Eva. “In mijn thuisgemeente was ik jarenlang actief bij Chiromeisjes Wevelgem. Vorig jaar stopte ik met dit engagement. Daarnaast zit ik in de werkgroep duurzaamheid van het Wevelgemse jeugdhuis JC Ten Goudberge. Daar ken ik mijn huidige collega Sam Louage van. Sam en ik zaten bovendien op dezelfde lagere school. Via hem kwam ik contact met de Ieperse jeugddienst en uiteindelijk mocht ik hier op 1 augustus officieel beginnen.”

Nieuwe omgeving

Intussen zit Eva haar eerste maand erop. “Ik passeerde al wel eens in Ieper, maar het is vooral een nieuwe omgeving voor mij. Ik heb een boeiende en uitdagende job. Vanuit mijn studies kende ik de structuren van een gemeente en stad. Ik werd hier vriendelijk onthaald en de collega’s zijn erg behulpzaam. Ik voel me hier thuis. Tijdens de eerste twee weken maakte ik kennis met de verschillende collega’s en diensten. In week drie zat ik samen met mijn voorganger Niels Vandenberghe.” Het schooljaar is intussen van start gegaan en dus zal het op vrijdag net na 16 uur weer een gezellige drukte zijn in het JOC. “We verwachten weer veel schoolgaande jeugd in ons café.”

Evenementen

Verder zijn er september nog enkele leuke evenementen. Op 17 september is er Belfort op Stelten, georganiseerd door CGJW en in het weekend van 22, 23 en 24 september blaast het JOC 50 kaarsjes uit. Collega’s Sam en Charina zorgden voor een feestelijk programma en ik zal tijdens dat weekend ook wel een shift meedraaien in de bar”, aldus Eva, die je naast haar bureau in de Fochlaan af en toe op het parket van de Wevelgemse sporthal kan terugvinden. “Ik speel bij Holstra Wings Wevelgem in eerste provinciale. Mijn positie is vleugelforward”, besluit ze. (API)