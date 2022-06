Estée (6) is Kinderkrak van Heuvelland

Estée Vanderhaeghe wordt op 7 oktober 7 jaar. Volgende week gaat ze voor de eerste keer in lange tijd naar de kapper. “Ik laat mijn lang haar afknippen om het te schenken aan Think Pink”, vertelt Estée.

Estée is het dochtertje van Yves Vanderhaeghe en Benedicte Verhille, beiden 35, die een landbouwbedrijf uitbaten in de Gremmerlinde in Wijtschate. Ze heeft nog een ouder broertje Guillaume (8) en een jonger zusje Céleste (3). Estée zit in het eerste leerjaar van Vrije Basisschool Wijtschate bij juf Wendy Delangre.

Volgende week laat ze haar haar knippen ten voordele van Think Pink. “Daarmee kunnen ze zieke mensen helpen die hun haar verliezen. Zelf vind ik het niet zo erg dat mijn haar weer kort wordt. Lang haar hebben is wel leuk, maar het kan ook vervelend zijn, zeker als er ‘nestels’ in zitten. ’s Morgens is mama wel een tijdje bezig met mijn haar te borstelen.”

“Eigenlijk kijk ik er al een beetje naar uit om naar de kapper te gaan”, vervolgt Estée. “Het zal ook niet super kort zijn of zo. Mijn haar zal nog tot mijn schouders komen. Ik denk dus niet dat ik mijn lange haren zal missen. Het zal wel teruggroeien, zegt mama altijd, al kan dat wel lang duren. In de klas heb ik het al aan iedereen verteld. Mijn vriendinnetje zei dat ze ging vragen aan haar mama of ze dat ook mag doen. De andere kinderen zeggen dat het leuk is dat ik dat doe voor zieke mensen.” (TOGH)

