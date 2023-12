“Er moet iets veranderen of het is gedaan voor ons”: Chiro Steenbrugge dringend op zoek naar vers bloed

Het gaat niet goed met Chiro Steenbrugge. De jeugdbeweging telt nog maar een dertigtal gasten en van de vijf leiders blijven er binnenkort mogelijk maar twee over. “Op 4 februari houden we een gratis ‘probeerdag’ in de hoop nieuwe leden aan te trekken”, zegt hoofdleider Matti Broucke.

De leiding van Chiro Steenbrugge zit met de handen in het haar. Het aantal leden draait al enkele jaren rond de dertig en in de leiding moeten ze het doen met vijf personen. “Het gaat eigenlijk al jaren niet echt goed qua aantal leden. Zo’n 10 à 15 jaar waren er nog een goeie honderd leden maar een brand in het lokaal, met alle praktische problemen voor de werking van dien, deed mensen afhaken. En dan was er ook nog eens de coronacrisis waarna een pak mensen niet meer terugkwamen”, vertelt hoofdleider Matti Broucke (19), die sinds kort aan de slag is bij de CM in Oostkamp. “Het aantal mensen in de leiding is bijna nog een groter probleem. We zijn nu nog met vijf, maar het ziet er naar uit dat er naar het volgend werkjaar toe, dat steeds in september begint, een aantal afhaken waardoor er maar twee meer zouden resteren. Dat zou helemaal niet meer haalbaar zijn.”

Concurrentie

“Ook financieel hebben we het nu al moeilijk. Door het dalende ledenaantal moesten we het lidgeld de laatste jaren al iedere keer optrekken. Het staat nu al op 60 euro per jaar en dat is gevoelig meer dan andere jeugdbewegingen. Maar we kunnen niet anders, ook om verwarming, water en elektriciteit voor ons lokaal te betalen. Er zijn in Brugge en omgeving ook nogal veel jeugdbewegingen; dus er speelt zeker ook een vorm van concurrentie. Er zal iets moeten veranderen of anders kunnen wij in september volgend jaar geen nieuw werkjaar meer opstarten.”

Probeerdag

Toch willen Matti en de andere leiders er nog alles aan doen opdat het zo ver niet zou komen. “Op 4 februari houden we een gratis ‘probeerdag’ waardoor iedereen kan ervaren hoe leuk de jeugdbeweging wel is. Hopelijk kunnen we zo nog nieuwe leden aantrekken. Zelf heb ik door in de leiding te staan ook al heel veel geleerd. Ik kan het dus iedereen aanraden. Zelf ben ik al zeven jaar bij Chiro Steenbrugge en ik heb het me nog geen moment beklaagd. Dus hopelijk moet het zo niet eindigen met onze geliefde jeugdbeweging.”