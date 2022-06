Er groeiden vorig jaar iets minder kinderen op in armoede, toch heeft nog 1 op 5 West-Vlaamse ouders nood aan een sociale toeslag

Uit de meest recente cijfers van Opgroeien blijkt dat 21,7 procent van de ouders vorig jaar een sociale toeslag toegewezen kreeg voor hun kind(eren), naast het Groeipakket. Dit is een van de twee belangrijke toeslagen die dienen om ervoor te zorgen dat gezinnen voldoende financiële middelen hebben om hun kinderen op te voeden. Dat blijft een nakend probleem te zijn, want volgens de analyse groeit nog steeds 12,5 procent van de kinderen onder 3 jaar op in kansarmoede.

Die kansarmoede-index is licht gedaald, in 2020 was er nog sprake van 12,9 procent jonge kinderen in kansarmoede. “De daling voor 2021 toont aan dat een sterke overheid die gezinnen ondersteunt in tijden van crisis, zoals vorig jaar tijdens de coronacrisis, haar effect niet mist. We zagen de positieve impact van de covid-maatregelen eerder al bij de algemene armoedecijfers. We zagen toen ook dat alle niveaus goed samenwerkten om dat te kunnen doen. Dit jaar staan we voor nog meer uitdagingen. De Vlaamse regering bespaart op de kinderbijslag. Door deze niet volledig te indexeren, ondanks de hoge prijsstijgingen, zijn veel kinderen steun verloren. De jaarlijkse vaste indexering zal worden gehalveerd. Dat valt echt niet uit te leggen en moet dringend bijgestuurd worden. We mogen de gezinnen nu niet loslaten”, pleit Vlaams parlementslid Maxim Veys.

Trekken we de leeftijdsgrens wat op, dan zien we dat in 2018 nog ruim 1 op 6 minderjarigen in een gezin woont waar het bruto belastbaar inkomen minder dan 30.000 euro bedraagt.

Minder schooltoeslag

De tweede bron van steun is de schooltoeslag. Het aandeel kinderen die hier gebruik van moet maken daalde dicht het afgelopen jaar. Bij de kleuters gaat het over 32,7 procent, in het lager onderwijs doet 35,8 procent van de scholieren hier een beroep op en middelbareschoolleerlingen hebben het vaakst nood aan een schooltoeslag, met name 36,3 procent.