Enkel blije gezichten op Buitenspeeldag in domein De Warande in Kortrijk

Op woensdag 20 april werd in De Warande in Kortrijk een gratis Buitenspeeldag aangeboden op maat van het kind met een buitenspeelpark, leuke speelzones, speelmaterialen én een bar voor jong en oud om even op adem te komen. De kinderen konden er in prachtig lenteweer prikkelende uitdagingen ontdekken zoals klimmen, dansen en hindernissen nemen op verschillende springkastelen.

Herlinde Tanghe (42) bewaakt een plaatsje in de rij voor haar kinderen bij een opblaasbare klauterpaal. “Ik ben hier met mijn zoon en mijn dochter van 11 en 14 jaar. Dit soort activiteiten zouden we voor oudere kinderen moeten blijven organiseren. Zij kunnen ook nog spelen en zouden meer buiten moeten spelen om van een scherm weg te blijven. Ze amuseren zich enorm, het is een prachtig initiatief.”

Gratis suikerspin

Het speeldomein van De Warande bevat al enkele leuke speelelementen zoals een boomhut, trekvlot, trampolines, schommels, kabelbaan, glijbanen, speelvijver en zandzones. Voor Buitenspeeldag werd het domein aangevuld met opblaasattracties, een grimestand, eendjes vissen, minigocarts, kleuterfietsjes en peuterloopfietsjes op een circuit.

Lea Dewyn liet zich schminken in een eenhoorn. © MD

De animatoren van speelpleinwerking Wasper zorgden voor ondersteuning bij het spelen en het unieke aanbod van Sportievak werd door hun animatoren begeleid. Bij aankomst kon je een stempelkaart ophalen bij de centrale tent. Bij een begeleide activiteit kreeg je een stempel, na vijf stempels win je een gratis suikerspin.

Reacties

We sprokkelden enkele reacties bij enthousiaste kinderen. “Ik wou mij graag laten schminken in een eenhoorn, met rode lipjes”, begint Lea Dewyn (3). Mozarela (12), Jamelia (9) en Hayley (12) waren ook positief: “Buitenspeeldag is super leuk. We hebben al een suikerspin gegeten met onze verzamelde stempels. We houden van de springkastelen.”

Ook Jace (8) en Milan (11) waren van de partij.

Jace (8) en Milan (11) zijn ook van de partij: “Er is hier veel leuks om mee te spelen, voor jonge en oude kindjes. We hebben al veel gedaan, maar willen wel nog langer blijven.”

“Elke woensdagmiddag gaan we na school bij oma Jo eten, erna spelen we altijd buiten. Vandaag is extra leuk want het is Buitenspeeldag en om 17 uur eten we nog pannenkoeken”, besluiten Joke (5), Lieke (6) en Daan (6).