“Enige juiste beslissing om te evacueren”: Heulse scout Ona Witdouck (17) verblijft in Zuid-Korea voor Wereldjamboree

Zo’n 43.000 scouts uit liefst 160 verschillende landen bliezen vorige week verzamelen voor het vierjaarlijkse Scouts Jamboree in Zuid-Korea. Onder hen ook Ona Witdouck (17), aangesloten bij Scouts Robrecht de Bethune in Heule.

“Het is unieke kans om zoveel mensen te ontmoeten van over de hele wereld én kennis te maken met de Zuid-Koreaanse cultuur”, vertelt ze. Net als de andere 1.250 aanwezige Belgische scoutsleden werd ze dinsdag van het kampterrein richting hoofdstad Seoul geëvacueerd uit voorzorg voor de aanstormende tyfoon ‘Khanun’. “De enige juiste beslissing”, dixit Ona.

Van 1 augustus tot 12 augustus is de Zuid-Koreaanse stad Saemangeum de gaststad voor het absolute scoutswalhalla dat het Wereldjamboree is. Het thema van dit jaar was ‘Draw your dream’, al kreeg die droom voor vele scouts al de eerste dagen een serieuze knauw. Een hittegolf, met temperaturen tot 41 graden, deed de 43.000 aanwezigen letterlijk puffen en blazen. De 1.500 Amerikaanse en 4.000 Britse scouts vonden de organisatie maar niks en beslisten vorige week al om het Wereldjamboree in Zuid-Korea vroegtijdig te verlaten.

Goede organisatie

Het sanitair zou te wensen overlaten en de grond zou veel te drassig zijn om er een tent op te zetten. Maar aan die slechtnieuwsshow wil de Heulse Ona Witdouck niet meedoen. Ze is vorige week afgezakt richting Saemangeum en heeft er momenteel de tijd van haar leven met drie andere leden van haar scouts in Heule. “Wij vonden dat de organisatie zeer goed haar best heeft gedaan. Je moet ook steeds realistisch blijven. Op een gewoon scoutskamp heb je meestal ook niet de beste wc’s, maar dat hoort ook bij een kamp,” zegt ze. Ook de hittegolf kon voor haar de pret niet drukken. “Het was inderdaad wel warm, maar er was zeker voldoende afkoeling te vinden. Op veel plaatsen konden we water bijvullen en ons verfrissen. Ook kregen we ventilatoren, hoedjes, zonnecrème, gratis ijsjes en fris water,” vult Ona aan.

Juiste beslissing

De eerste dagen van het Wereldjamboree waren dan ook al een onvergetelijke ervaring voor Ona, “het is echt een zotte ervaring. Iedereen is super vriendelijk tegen elkaar. Je leert veel nieuwe mensen, culturen en talen kennen. We hadden een cultuurdag waarop we naar allemaal verschillende landen konden gaan om typisch eten te proeven, spelletjes te spelen, te praten en om over de cultuur bij te leren”. Gisteren, maandag 7 augustus, sijpelde het bericht binnen dat een ander weerfenomeen, de tyfoon ‘Khanun’, wel roet in het eten zou gooien. Alle aanwezige scouts zouden eerstdaags geëvacueerd moeten worden richting hoofdstad Seoul en omliggende steden. “Onze leiding heeft dit op een rustige manier overgebracht. Iedereen bleef redelijk kalm bij het nieuws. We denken dat het een goede beslissing is zodat er zeker geen risico’s genomen worden,” zegt Ona daarover. De Belgische delegatie kwam vandaag aan in Incheon, een havenstad ten westen van Seoul.

Ondanks de evacuatie blijft het jamboree, zij het ietwat gewijzigd, gewoon doorgaan. Als afsluiter wonen alle scouts een K-popconcert bij in Seoel. “De jamboree is hoe dan ook een onvergetelijke ervaring waar we allemaal met een positieve blik en mooie herinneringen naar zullen terugkijken”, besluit Ona.