Emmy Ameel opende kinderdagverlijf Tierlantijn: “Tweede thuis creëren”

Emmy Ameel opende in de Statiestraat in Passendale een nieuw kinderdagverblijf Tierlantijn. Er is plaats voor 18 kinderen van 0 tot 3 jaar

Emmy Ameel (33) woont met haar man Tom Devrome en hun twee dochters Suze en Lou in Ieper. Ze studeerde af aan Vives in Kortrijk als bachelor sociaal werk. “Het was altijd een droom zelfstandig een verblijf te runnen en daarom ging ik op zoek naar een pand in de regio van Ieper. Gemakkelijk is dit niet want de normen liggen hoog om een vergunning te bekomen. Ik heb een oriënterend gesprek gehad en daarna nog een verdiepend gesprek. Dat heeft vooral te maken met de huidige perikelen in de kinderopvang.Je krijgt niet zomaar een vergunning meer. Er zijn heel wat voorwaarden waar je aan moet voldoen en procedures die in orde moeten zijn”, aldus Emmy. De keuze viel uiteindelijk op een pand waar vroeger het verblijf Calimero gevestigd was in Passendale.

“Het is een ruim gebouw en het voldeed al aan alle normen en eisen van Kind en Gezin. Het heeft een ruime lichtrijke speelruimte die we ingedeeld hebben in twee delen: eentje voor de allerkleinsten en eentje voor de grotere kindjes. Er is ook een aparte eetruimte, waar we o.a. begeleide activiteiten doen. Daarbij komt ook nog een grote tuin, waar we veel zullen vertoeven. Buitenspelen vinden we heel belangrijk. Ik had ook goede contacten met de gemeente Zonnebeke via Ria Vermeersch en schepen Joachim Jonckheere. Ze hebben me goed op weg geholpen.”

Troeven en team

Het team bestaat naast Emmy ook uit Heidi Janssens en Tessa Vanfleteren, die allebei kinderbegeleidster van opleiding zijn en ervaring hebben in verschillende dagverblijven. “Iedereen is welkom bij ons van 0 tot 3 jaar. We hebben een vergunning voor maximum 18 kindjes. We zijn gestart met 13 kindjes. In februari en maart komen er nog kindjes bij en tegen april zijn we zo goed als volzet”, verduidelijkt Emmy. “Tierlantijn staat voor een huiselijke, warme sfeer. We willen een tweede thuis creëren voor kindjes. Ze besteden immers een groot deel van hun jonge leven bij ons. We staan hier op de drukste momenten met drie personen, Eigenlijk moet dat niet, maar zo kunnen we hen meer persoonlijke aandacht geven en beter ingaan op de noden van elk kind. Zo zijn de verversmomenten geen ‘bandwerk’, maar wel een kwaliteitsvol één op één momentje met elk kind. We vinden buitenspelen en buiten zijn heel belangrijk. We hebben een prachtige tuin waar we veel in vertoeven en waar kindjes zich kunnen uitleven. Ontdekken, beleven, vrij kunnen spelen en bewegen hebben we hoog in het vaandel. Daarnaast koken we elke dag vers, en we proberen de kindjes tijdens het koken ook te betrekken. Hen zoveel mogelijk zelf laten doen en de zelfredzaamheid en zelfstandigheid van kindjes stimuleren is ook belangrijk.”

Tierlantijn is elke dag open van 7.30 uur tot 18 uur, op vrijdag tot 17.30 uur. Er wordt gewerkt met een vaste prijs, niet volgens inkomen. Die vaste prijs is een totaalpakketje: pampers, doekjes… alles is inbegrepen. Meer info op 0499/13.28.51.