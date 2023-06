Emmelie (12) is Kinderkrak in Bredene

Emmelie Bank, die met haar ouders in de Merelstraat in Bredene woont, heeft in haar jonge leven al heel wat hindernissen weten te overwinnen. Ze werd drie maanden te vroeg geboren en liep een hersenbloeding op waardoor ze vandaag een rechterhersenhelft heeft die minder goed functioneert. Het betekende dat Emmelie met een achterstand aan het leven begon.

Op haar zesde wenkte gezien haar beperkingen het bijzonder onderwijs. “Maar dat wilden we niet. Het ‘gewone’ basisonderwijs leek ons haalbaar voor haar”, geeft mama Silvie aan. Een jaartje bewust overzitten om haar wat marge te geven, zorgde ervoor dat Emmelie vandaag in De Zandlopertjes school kan lopen. “Emmelie heeft ook dyslexie. Maar toch bracht ze het vak typen tot een goed einde. Het is echt een doorduwertje”, zegt mama Silvie trots.

Tussen de vele kinesessies en lessen door blijkt Emmelie ook nog tijd te vinden voor enkele hobby’s. “Ik doe aan paardrijden bij Stablecoaching op de Vuurtorenwijk. Die hypotherapie vergroot mijn zelfvertrouwen en motoriek, net als mijn zwemlessen in Blankenberge. In sportcentrum Ter Polder doe ik kinderyoga.”

En ook al schrijft en tekent ze vandaag graag, toch is dierenarts worden Emmelies grote droom. (MM)