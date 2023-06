Emma (15) is Kinderkrak in Diksmuide

De 15-jarige Emma Thijs uit Woumen is een jonge beloftevolle harpiste. “Na mijn eerste jaar moest ik een instrument kiezen. Ik wilde een uniek instrument bespelen en twijfelde lang tussen cello en harp, maar koos uiteindelijk voor het laatste.” Haar voorkeur ging wel degelijk naar een uniek instrument, want ze volgt les met slechts tien andere leerlingen. Aan een harp hangt dan ook een prijskaartje van ruim 8.000 euro. “Een grote som, maar het instrument blijft zijn waarde behouden.”

Emma krijgt les van de gerenommeerde Emma Wauters, beroepsmuzikante met een rijk palmares in grote orkesten en tevens lerares aan het Lemmensinstituut. “Elke dag oefen ik een goed halfuur. Tijdens de gewone weken zeer intensief en in de examenperiode als ontspanning. Ik zit nu al in mijn vijfde jaar, maar heb nog een hele weg af te leggen.”

Emma zit in het derde middelbaar in ’t Saam campus Wilgendijk Diksmuide en volgt er de afdeling natuurwetenschappen, een goede voorbereiding voor haar droomberoep: dierenarts. “Ik droom ervan om later naar Oostenrijk te trekken, er het beroep van dierenarts uit te oefenen en als hobby in een van de vele orkesten harp te spelen. Maar dat is nog ver weg, eerst nog vele jaren studeren en oefenen op dat wondermooie instrument”, besluit Emma Thijs. (SD)

