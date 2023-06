Emma (11) is Kinderkrak in Lo-Reninge

Emma Dieryck (11) uit Pollinkhove is een danstalent. Ze behaalde al verschillende Vlaamse titels.

Emma Dieryck schreef zich enkele jaren geleden in bij dansschool Body Fit in Poperinge om eens te proeven van de danssport. “Het beviel me wel en ik ben blijven dansen”, zegt Emma. Twee jaar geleden deed ze auditie voor Pro Danza, de competitiedansers van de dansafdeling van Body Fit. Ze werd geselecteerd en mocht vervolgens deelnemen aan wedstrijden. En met succes. Emma werd eind april net als vorig jaar Vlaams kampioen in de categorie Solo Clipdance Modern Ultimate Talents. Ze danste op het jongste Vlaams kampioenschap ook duo en met de groep Pro Danza Kids. “Als duo ben ik samen met Emma Deneckere tweede geëindigd”, zegt Emma. “Ook met de groep Pro Danza Kids pakten we zilver.”

Op het Belgisch kampioenschap in Lokeren begin mei eindige Emma derde in de categorie solo, ook in duo en met de groep behaalden ze een derde plaats. “Later zou ik ook wel willen lesgeven in een dansschool”, besluit Emma. “Meedansen in musicals spreekt me ook wel aan.” (KVCL)