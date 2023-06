Emma (10) is Kinderkrak in Lendelede

Emma Staelens is de dochter van Glenn en Sofie uit de Harelbeeksestraat. Ze zit in het vierde leerjaar aan de Prizma Basisschool De Talententuin. In haar tweede jaar judo bij Judoclub Cobra nam Emma al deel aan een twaalftal tornooien en bleef ze in 34 kampen ongeslagen. “Ik behaalde ondertussen al achtereenvolgens een witte, gele en oranje gordel en doe binnenkort mijn examens voor een groene gordel”, vertelt Emma trots. “Ik ben met judo begonnen nadat ik op een keer met mijn broer Lucas meeging naar de judotraining. Sindsdien ben ik blijven gaan. Daarnaast turn ik al vijf jaar bij Artgym 2000. Voor mij zijn dit twee sporten die elkaar aanvullen. De lenigheid die ik via het turnen krijg, komt me in de judo goed van pas om zonder kwetsuren uit de greep van een tegenstander te geraken.” Emma won in haar nog jonge judocarrière al elf gouden medailles en één zilveren. Maar haar drijfveer om aan judo te doen, is doodsimpel. “Ik doe het gewoon graag en heb er op trainingen veel plezier aan om met mijn vriendinnen samen te zijn! Bekka en Stien uit mijn klas doen ook aan judo.”

Nationale judoka’s naar wie ze opkijkt, zijn er nog niet echt. “Mijn grote voorbeeld is mijn trainer Jitske. Een lieve, enthousiaste en behulpzame trainer die bovendien zelf een heel goede judoka is. Ze motiveert me om verder te doen en af en toe een keer een andere greep te proberen.” (IB)

