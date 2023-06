Emilia (7) is Kinderkrak in Blankenberge

Emilia Van Moeffaert (7) is gebeten door voetbal, en hoe. Op haar zevende is ze het tweede meisje ooit bij de U8 van Cercle Brugge. “Voor wie er nog aan zou twijfelen: ook meisjes kunnen voetballen”, lezen we op de Facebookpagina van Cercle Brugge Jeugd. Emilia heeft naar verluidt het voetbaltalent van papa Steven – die indertijd óók bij Cercle werd opgeleid – en de grinta van mama Charis. Ze begon haar voetbalcarrière twee jaar geleden bij KSC Blankenberge, de club waar papa Steven sinds kort hoofdcoach is. “Maar ze heeft het vooral van haar grote broer geleerd”, knipoogt Steven. Emilia heeft overigens best wel wat voor haar passie over: drie keer per week gaat ze trainen, en op zondag speelt ze wedstrijden. “Ik kijk daar altijd ontzettend naar uit, en ja, natuurlijk speel ik om te winnen. Scoren geeft een goed gevoel”, aldus de jonge aanvalster. Ze kan het volgens papa Steven nog ver schoppen. “Onlangs speelde Emilia met haar ploeg nog een internationaal tornooi in Schaarbeek waar ook Paris Saint-Germain, Ajax, Feyenoord, Club Brugge en Anderlecht aan deelnamen. Het vrouwenvoetbal zit in de lift, maar Emilia staat goed haar mannetje tussen de jongens”, klinkt het trots. (WK)

