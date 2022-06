Emilia (12) is Kinderkrak in Brugge

Emilia Myncke (12) uit Brugge is zowel de ogen als de handen van haar blinde klasgenootje Maimouna. Al zes jaar lang heeft ze in innovatieve basisschool De STEMpel één missie: Maimouna ondanks haar visuele beperking een zo normaal mogelijke lesdag bezorgen.

Zonder veel woorden zorgt Emilia ervoor dat het meisje haar blindenstok op school nog geen dag echt nodig heeft gehad. “En als we gaan knutselen, is ze ook de handen van Maimouna”, zegt hun trotse juf Kim.

Ook mama Amy is trots op haar Kinderkrak. “Mijn dochter Emilia doet alles samen met haar beste vriendin Maimouna, die al van bij haar geboorte blind is. Al sinds het eerste leerjaar zorgt ze voor haar in de klas, zodat Maimouna geen moeite heeft om in het gewoon onderwijs les te volgen. Mijn dochter doet dat zonder dat dit van haar gevraagd wordt, en ze klaagt daar ook nooit over. Dat vind ik prachtig”, zegt Amy.

Jeugdbeweging en basket

Emilia en Maimouna doen eigenlijk áltijd alles samen. Ook op de dagen dat ze niet naar school moeten. “We zijn samen in de jeugdbeweging en het basketbal. Dat we vanaf september niet meer naar dezelfde school gaan, is balen. Maar we gaan wel dichter bij elkaar wonen: wij verhuizen straks naar Koolkerke”, zegt Emilia. “Dan wonen we twee straten van elkaar.”