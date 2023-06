Emile (11) is Kinderkrak in Oostkamp

Emile Vanslambrouck uit de zesde leerjaar van basisschool De Sprong in Waardamme heeft een grote interesse in techniek en Stem, dat staat voor Science, Technology, Engineering and Mathematics. Op de junior STEM Olympiade was hij een van de 64 finalisten die uitgenodigd werden op 11 maart in het Ministerie van Onderwijs voor de finale van de Stem Olympiade, een finale waarin Emile brons behaalde. Hij heeft de passie voor techniek van thuis, meer bepaald van zijn papa Nico, meegekregen. Zijn ouders Nico en Wendy Vanslambrouck-Vlaeminck omschrijven Emile als rustig, leergierig, bedeesd en sociaal. “Emile zoekt de aandacht zelf niet op en hij staat niet graag in de belangstelling, maar hij was toch heel trots op het brons van de Stem Olympiade en op de titel van Kinderkrak”, weet zijn papa te vertellen. Als we hem vragen waarvan Emile nog droomt, krijgen we het antwoord dat Emile geen dromerig type is. Of hij verder wil in een technische richting, is nog niet volledig duidelijk. “Ik ga volgend jaar waarschijnlijk naar de Sint-Jozef humaniora waar ik de richting met 4 uur Latijn en 1 uur stem ga volgen. Ik ben geïnteresseerd in techniek en ga ook naar de Techniekacademie in Oostkamp”, geeft Emile nog mee. Naast de passie voor techniek besteed hij ook veel tijd aan lezen, voetbal, atletiek en zwemmen. (GST)

