Emiel (10) is Kinderkrak in Koksijde

Het begon allemaal toen de oma van Emiel Vandewalle voor zijn 10de verjaardag wafels wilde bakken om zijn klasgenootjes trakteren. “Zo kwamen we op het idee om dat te koppelen aan een goed doel voor de Warmste Week”, vertelt Emiel. “We sloegen aan het bakken om zoveel mogelijk wafeltjes te verkopen en kondigden onze ludieke actie aan op Facebook. Met twee wafelijzers tegelijk konden we als echte professionals telkens acht wafels bakken. Ik ben de tel kwijt geraakt, maar het zullen er meer dan 2.000 geweest zijn, want de actie heeft uiteindelijk 1.113,74 euro opgebracht! Er kwam heel wat bij kijken, naast het wafels bakken… Vooral mama heeft meegeholpen om de wafels te leveren, dikwijls samen met mijn broers Cezar (9) en Marcel (1). Via Facebook, op de kerstmarkt op school (gbs Koksijde) en tijdens de herfstvakantie aan ons kraampje op de Zeedijk van Sint-Idesbald hebben we vlot wafels verkocht!” Emiel had zich ingeschreven om zelf de cheque te overhandigen bij de Warmste Week, maar kreeg helaas geen uitnodiging. “Dan proberen we het dit jaar opnieuw, en hopen we dat ik wel de kans krijg om zelf de cheque af te geven omdat de Warmste Week dan naar Brugge komt”, blikt Emiel al vooruit. “Dan willen we dubbel zoveel bakken, en hoop ik dat alle vrienden meehelpen.” Zo toont Emiel zijn grote hart en zijn wilskracht. (MVO)