Emiel (10) is Kinderkrak in Hooglede

Emiel Hoornaert is 10 jaar en verhuisde met zijn gezin twee jaar geleden naar Hooglede. “Vroeger woonden wij in Roeselare en daar ben ik in de tweede kleuterklas gestart met voetballen. Ik heb er zo’n leuke tijd gehad, leerde er veel vrienden kennen en als kers op de taart zat ook mijn beste vriend Mats in de ploeg”, begint Emiel. Al snel wordt duidelijk hoe graag Emiel voetbalt wanneer hij vol overgave vertelt dat hij voor een driedaags tornooi vertrekt naar Duitsland. “Vorig jaar werd ik gescout door Kortrijk, Oostende en Zulte Waregem. Ik trainde toen al geregeld mee met Kortrijk en dus was de keuze snel gemaakt. Ooit wil ik ook zo goed worden als Kristof D’Haene, Selemani of ook een beetje zoals papa”, vertelt Emiel guitig.

Papa Hans is T2 bij de eerste ploeg van Hooglede en voetbalde zelf ook lange tijd. Niet alleen de mannen in het gezin Hoonaert voetballen, ook zus Paulien heeft de microbe te pakken. “Quasi elk weekend staat in het teken van voetbal”, aldus mama Lieselotte.

Wanneer ik Emiel vraag naar zijn droomploeg antwoordt hij meteen Manchester City. “Ik mocht al tegen jeugdploegen spelen van Chelsea, Juventus en Manchester City. Mijn vrienden supporteren hard mee en grappen soms dat iedereen bang zal zijn van de Hoornaer(t)”, lacht hij. (EVG)

