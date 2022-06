Eloïse (11) is Kinderkrak in Zedelgem

Een bezig bijtje, noemt mama Kristel haar. Naast ballet en paardrijden is Eloïses zangstem haar tweede natuur.

Goedgezind de zon in huis zingt ze toonvast de pophits van het moment zonder de minste begeleiding. Met de durf die haar eigen is, deelde ze de eerste keer haar gezegend talent met een publiek met de Loppemse SOULmates en had ze onvoorbereid in de Zedelgemse Bar Madam het publiek op haar hand. Op goed geluk schreef ze zich in voor de de VTM-reeks The Voice Kids. Op 2.500 inschrijvingen bleef ze bij de 50-tal kandidaten over die de uitzendingen haalden.

“Ik werd gecoacht door K3 en wist dat ik misschien kon winnen, maar haalde nét niet de halve finale. Andere meisjes die een paar jaar ouder zijn hebben een meer krachtige stem en een groter stembereik. Achteraf was er een traantje bij. Maar door de coaching is mijn zang veel verbeterd, en ben ik een muzikale ervaring rijker. Ik wil écht graag een professionele zangeres worden”, verwoordt Eloïse haar blijdschap.

Met haar kwetsbare stem weet ze ook een vakjury te charmeren. Een motivatie om ermee door te gaan. Als ze iets wil, gaat ze ervoor. “Wie weet wordt ze ooit de Sandra Kim van Zedelgem?”, klinkt het in haar gezin. Door haar passie voor muziek komt meer dan één droom van Eloïse uit. (BC)

